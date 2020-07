Roma: mancato rispetto norme anti Covid tra Salario e Nomentano, locali multati

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Una serie di accertamenti dei carabinieri si sono svolti fino a notte inoltrata nei quartieri di piazza Bologna, Salario, Trieste e Nomentano. Il bilancio dell’attività è di 78 persone e 31 veicoli controllati. Sotto la lente dei militari sono finiti anche gli esercizi commerciali: due di questi sono stati sanzionati per vendita di bevande alcoliche da asporto mentre per un terzo locale, in piazza Bologna, è stata applicata la multa accessoria della chiusura per un giorno, per aver creato un assembramento tale da non garantire il distanziamento sociale di almeno 1 metro tra gli avventori. Al momento del controllo nel locale c'erano 11 persone, a loro volta identificate e sanzionate per complessivi 3.080 euro. Altri 2 locali sono invece risultati perfettamente in regola con le disposizioni in vigore. Sedici, infine, le persone sanzionate - per 2.560 euro totali - per aver violato le disposizioni anti alcol del Comune di Roma. Un 28enne è stato segnalato perché aveva addosso una modica quantità di marijuana. (Rer)