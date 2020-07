Scuola: Azzolina, banchi? Polemica sterile, su svecchiamento arredi investimenti importanti

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il ministro dell'Istruzione Lucia Azzolina giudica "davvero sterile" la polemica attorno ai banchi di scuola. Nel corso nell'evento online del M5s "Villaggio Rousseau - Le Olimpiadi delle Idee" ha quindi osservato: "Se i governi non investono sull'istruzione vengono criticati, se investono vengono criticati lo stesso. Abbiamo chiesto ai dirigenti scolastici che tipo di banchi volevano: quelli con le rotelle, che sono diventati il tema della discordia, sono utilizzati già in tantissime scuole innovative e sono stati pensati così perché permettono di lavorare in gruppo e avere forme di didattica diverse. Ma sono una parte dei banchi, ci sono poi anche quelli tradizionali". Il ministro ha quindi spiegato che è stata fatta "una gara europea" di cui si "occupa il commissario di governo Arcuri" affinché la tempistica possa "essere più celere e i costi più contenuti". (segue) (Rin)