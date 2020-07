Caso camici: Fi, pieno sostegno a Fontana, avanti a testa alta

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Massimiliano Salini (coordinatore regionale di Forza Italia) Gianluca Comazzi (capogruppo di Fi in Regione Lombardia) e Fabrizio Sala (capo delegazione di Forza Italia nella giunta regionale), commentano in una nota l’indagine della Procura di Milano a carico del governatore Attilio Fontana: “Oggi più che mai vogliamo esprimere il nostro sostegno ad Attilio Fontana, persona dal grande spessore morale che negli ultimi mesi ha affrontato la più grave emergenza sanitaria dal dopoguerra a oggi con coraggio e abnegazione, senza risparmiarsi un secondo”. “Siamo certi - prosegue la nota - che il presidente Fontana uscirà da questa vicenda nel migliore dei modi. La compagine regionale di Forza Italia - concludono gli azzurri - non gli farà mai mancare il suo appoggio. Avanti, a testa alta”. (Com)