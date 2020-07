Bracciano: Comune, partiti i lavori su tre strade, rifacimento di 1,2 km di marciapiedi

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Cantieri aperti a Bracciano dove gli operai stanno lavorando per il rifacimento di circa un chilometro e duecento metri di marciapiedi. Lo riferisce in una nota il Comune di Bracciano. Interessate diverse strade: via Campo della Fiera, via Perugini e via dei Lecci. Entro luglio inoltre verrà effettuata l'asfaltatura delle strade in via Selciatella, traversa della Selciatella e via Palazzi. "Prosegue dunque senza sosta la tabella di marcia dettata dall'amministrazione di Armando Tondinelli che è stata anche promossa sui conti - prosegue la nota -. Un quadro totalmente cambiato dopo la pesante situazione ereditata dal passato con un debito di 10 milioni di euro quasi totalmente sanato. Oggi il saldo di tesoreria è in attivo di oltre 3 milioni e 500 mila euro, 1 milione e 600 mila euro in più rispetto al 2018. Il parere dei revisori dei conti sul rendiconto del 2019 è positivo: le riscossioni pregresse sono passate da 3 milioni e 800 mila incassate nel 2018 a 5 milioni 600 mila nel 2019. Circa il 50 per cento di aumento di introiti - conclude la nota - dovuto a una strenua lotta all'evasione. Mentre le riscossioni totali rispetto al 2018 sono aumentate di circa 8 milioni di euro".(Com)