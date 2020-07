Usa-Cina: fonti stampa, funzionari statunitensi forzano ingresso in consolato cinese di Houston (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il portavoce del ministero degli Esteri cinese, Wang Wenbin, ha sostenuto che le accuse degli Stati Uniti secondo cui il consolato cinese a Houston sta "rubando proprietà intellettuale" sono calunnie. Wag ha anche avvertito gli Stati Uniti di pensare "attentamente" alla direzione intrapresa dalle relazioni bilaterali. "La posizione della Cina sulle relazioni con gli Usa è chiara e coerente. La direzione in cui sta andando questa relazione è un problema per gli Stati Uniti a cui pensare attentamente", ha affermato il portavoce. Wang ha definito la chiusura della rappresentanza diplomatica a Houston un "serio sabotaggio" delle relazioni Cina-Stati Uniti e ha affermato che essa "sta rompendo il ponte dell'amicizia tra le due parti". Wang ha rifiutato di fornire maggiori informazioni sui piani di ritorsione della Cina, ribadendo la promessa di Pechino di "adottare misure risolute e giustificate per garantire i legittimi diritti e interessi". (segue) (Cip)