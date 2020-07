Usa-Cina: fonti stampa, funzionari statunitensi forzano ingresso in consolato cinese di Houston (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Come reazione all'azione statunitense, il 24 luglio il ministero degli Affari esteri cinese ha comunicato all'Ambasciata degli Stati Uniti in Cina la decisione di revocare il permesso per l'operazione del Consolato generale degli Stati Uniti a Chengdu, nella provincia del Sichuan; il ministero ha inoltre formulato requisiti specifici per la cessazione di tutte le operazioni ed eventi da parte del Consolato generale. Secondo Pechino, la decisione di Washington ha violato gravemente il diritto internazionale, le norme di base delle relazioni internazionali e i termini della Convenzione consolare Cina-Stati Uniti, come ribadito nella nota diffusa questa mattina dal ministero degli Affari esteri cinese. Secondo la nota, la misura adottata dalla Cina è una risposta legittima e necessaria all'atto ingiustificato d parte di Washington. La decisione di Pechino è "conforme al diritto internazionale, alle norme di base delle relazioni internazionali e alle consuete pratiche diplomatiche", afferma il ministero, che "invita ancora una volta gli Stati Uniti a revocare immediatamente la loro decisione errata e creare le condizioni necessarie per riportare lungo il giusto corso le relazioni bilaterali". (Cip)