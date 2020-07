Nord Macedonia: pubblicati risultati definitivi elezioni parlamentari, a coalizione Noi possiamo 46 seggi

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Commissione elettorale della Repubblica di Macedonia del Nord ha diffuso oggi i risultati definitivi delle elezioni parlamentari dello scorso 15 luglio. In base ai risultati, l'Unione socialdemocratica (Sdsm) e la coalizione Noi possiamo dell’ex premier Zoran Zaev ha ottenuto 46 seggi in parlamento, seguita dall'Organizzazione rivoluzionaria interna-Partito democratico per l'unità nazionale (Vmro-Dpmne) di Hristijan Mickoski con 44 seggi e dall’Unione democratica per l'integrazione (Dui, una delle forze politiche della componente etnica albanese che vive nel paese) con 15 seggi. All’Alleanza per gli albanesi (Aa) andranno 12 seggi, al partito di sinistra Levica due e a Dpa (altra forza della componente albanese) un seggio. La pandemia e il conseguente stato d'emergenza hanno portato allo slittamento delle elezioni previste inizialmente per il 12 aprile. Il 3 gennaio l'ex premier Zoran Zaev ha rassegnato le dimissioni a causa del mancato avvio dei negoziati di adesione con l'Unione europea nel 2019. I negoziati sono stati poi avviati su decisione degli Stati membri a marzo di quest'anno. Da gennaio fino ad ora il paese è stato governato dall'esecutivo tecnico del premier ad interim Oliver Spasovski e ora sono in corso le trattative per la formazione del nuovo governo.(Seb)