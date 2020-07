Latina: in arrivo nuove assunzione al Comune di Cori

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- In arrivo nuove assunzioni al Comune di Cori, in provincia di Latina. Dopo diversi anni, l'ente si accinge ad assumere nuove unità di personale che andranno a integrare l'organico in dotazione, ormai fortemente ridotto.La procedura è stata rallentata a causa dell'emergenza Covid, ma si stanno ora varando i primi atti propedeutici alle procedure concorsuali che porteranno alla copertura di diversi posti di lavoro. È quanto si legge in una nota del Comune di Cori. In particolare si ricercano quattro istruttori amministrativi da assumere tra il 2020 e il 2022; un istruttore tecnico; un funzionario contabile; un funzionario amministrativo. Il piano di assunzioni è suscettibile di variazioni e integrazioni in relazione alle esigenze che, nel corso del triennio di riferimento, si dovessero rappresentare e in relazione alla eventuale evoluzione del quadro normativo di riferimento e/o a nuove esigenze derivanti dal trasferimento di funzioni o di qualsiasi altro sopravvenuto fabbisogno che allo stato attuale non è possibile prevedere o definire.(Com)