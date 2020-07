Vietnam: coronavirus, rilevato primo caso trasmesso localmente da aprile

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Le autorità sanitarie del Vietnam hanno emesso una nuova allerta per la propagazione del coronavirus dopo che nella città di Danang, nel centro del paese, è stato rilevato il primo caso trasmesso localmente negli ultimi tre mesi. Il ministero della Salute ha riferito che l'uomo, di 57 anni, è risultato positivo al test Covid-19 nella città turistica, precisando che si trova attualmente in condizioni critiche e che per curarlo sono arrivati medici specializzati da Ho Chi Minh. Le autorità hanno aggiunto che circa 50 persone con le quali il paziente è entrato in contatto sono state isolate, mentre altre 103 vicine alla persona sono state testate, con esito negativo. Allo scoppiare della pandemia il governo ha imposto rigide misure di quarantena e condotto un programma di test aggressivo sulla popolazione locale, riuscendo a contenere il numero di contagi: ad oggi, nel paese si contano 417 casi di Covid-19 e nessun decesso. (Fim)