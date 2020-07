Caso camici: Grimoldi (Lega), che s'indaghi dove non ci sono stati movimenti di soldi mi sembra singolare

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Paolo Grimoldi, deputato della Lega e segretario della Lega Lombarda Salvini Premier, dichiara in una nota: "Che si indaghi sulla Regione Lombardia e sul governatore Attilio Fontana in una questione dove non ci sono stati movimenti di soldi, trattandosi soltanto di una donazione in un momento tra l'altro di grave emergenza, mi sembra al quanto singolare, decisamente singolare. E il fatto che nelle varie procure lombarde siano stati aperti ben 27 dossier sulla Regione Lombardia non può non far pensare che ci possa essere un utilizzo della giustizia ad orologeria. Auguriamoci, dopo aver visto nelle scorse settimane le chat dei Palamara di turno, che non ci siano al lavoro altri giudici con simili pregiudizi". (Com)