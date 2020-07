Marocco: allerta per ritorno reduci dalla Siria via Turchia

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Centinaia di combattenti dello Stato islamico stanno provando, attraverso un "coordinamento" creato in Turchia, di tornare in Marocco e vorrebbero evitare di essere arrestati una volta rientrati in patria. Secondo quanto riporta il giornale marocchino "al Massae", alla fine di maggio, in un angolo di Piazza Taksim, nel cuore di Istanbul, un gruppo di marocchini era riunito sotto l'occhio vigile dei servizi di sicurezza turchi. La riunione aveva lo scopo di dare vita al "Coordinamento dei marocchini bloccati in Turchia", riferisce il quotidiano. Non ci troviamo di fronte ad un "quadro associativo" in senso stretto, né un ordinario gruppo di persone, ma un gruppo di pressione formato da marocchini che hanno combattuto nei ranghi dello Stato islamico in Siria con le loro famiglie e ora, bloccati in Turchia, stanno cercando di capire come fare per rientrare in patria. Infatti spiega il quotidiano "al Massae" che, dopo aver subito una serie di sconfitte, i combattenti marocchini dello Stato islamico hanno sciolto i ranghi e si sono rifugiati in Turchia, nella speranza di tornare a casa. Ma per questo, è stato necessario negoziare e cercare di trovare canali di dialogo, in particolare attraverso i funzionari dell'ambasciata marocchina in Turchia, al fine di essere in grado di concordare i termini di un ritorno nel paese senza conseguenze. (Res)