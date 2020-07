Milano: indagini Cc, rapinatore supermercato ha agito per difficoltà economiche acuite da crisi Covid

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Ci sarebbero delle difficoltà economiche aggravate dal periodo di lockdown per l’emergenza Covid dietro alla scelta di Renato P., operaio saltuario di 64 anni incensurato, di commettere ieri pomeriggio una rapina l’Eurospin di via Zara a Cormano (MI), durante la quale ha esploso due colpi che hanno ferito di striscio una guardia giurata e una bimba di 4 anni. “Il soggetto - ha spiegato il maggiore Saverio Sica, comandante della compagnia dei Carabinieri di Sesto San Giovanni - si alzava ogni mattina alle 7 e faceva dei lavori occasionali per cui veniva pagato che però forse non gli permettevano di arrivare alla fine del mese”. Tuttavia, a far insospettire gli investigatori di questa versione è che Renato P. aveva un’arma con matricola abrasa, un revolver Smith&Wesson calibro .38, che sul mercato clandestino può costare dai 2 ai 5mila euro. (Rem)