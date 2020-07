Milano: De Corato, stazione Centrale è ormai centro d'accoglienza per donne bosniache

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Riccardo De Corato, assessore regionale alla Sicurezza, Polizia locale e Immigrazione, commenta in una nota l'arresto di una borseggiatrice bosniaca, avvenuto venerdì pomeriggio nello scalo ferroviario di Piazza Duca D'Aosta a Milano: "Si allunga la lista delle nomadi bosniache sorprese in Stazione Centrale a borseggiare turisti e ignari viaggiatori. Innanzitutto, ringrazio gli agenti della Polfer per l'arresto che hanno condotto ieri pomeriggio nei confronti dell'ennesima giovane bosniaca che stava derubando, insieme a due connazionali, una cittadina filippina. La Stazione Centrale si è ormai trasformata in un centro di accoglienza per donne bosniache che, se incinte, se la cavano pure con una semplice denuncia". "In un anno, da luglio 2019 a oggi, sono almeno 40 le borseggiatrici bosniache, una decina delle quali incinte, finite in manette per furti o perché con condanne da scontare, come, ad esempio, la 40enne arrestata in Centrale a fine giugno sulla quale pendeva una condanna a 24 anni di carcere - prosegue De Corato - È un continuo: vengono arrestate e rilasciate subito e, se finiscono in carcere per poche ore o giorni, una volta riacquistata la libertà tornano a 'lavorare' principalmente nelle stazioni, in particolar modo in Centrale, o sui mezzi, soprattutto in metropolitana. Quasi tutte, persino le più giovani, hanno già precedenti specifici". "Per questo motivo, essendo cittadine extracomunitarie, servirebbe un censimento dei campi nomadi che porti ad individuare quante e quanti hanno già precedenti penali in modo da espellerli dall'Italia e rimpatriarli. Proprio come fatto recentemente dal Questore di Mantova con uno spacciatore albanese. Servono la certezza della pena e misure più severe. Non è pensabile - conclude De Corato- che la Polfer e le forze dell'ordine, che ringrazio per il lavoro che svolgono ogni giorno, debbano continuare ad arrestare, con ogni probabilità, sempre le stesse persone, per poi trovarsele di nuovo di fronte qualche giorno dopo".(Com)