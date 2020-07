Aerospazio: Cina, lanciati con successo tre satelliti per uso civile

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Compagnia cinese di scienza e tecnologia aerospaziali (Casc) ha annunciato il lancio in orbita, andato a buon fine, di tre satelliti ad uso civile. Il lancio, ha spiegato in una nota l'impresa di Stato impegnata nel progetto spaziale cinese, è avvenuto alle 11:13 (ora locale) dalla piattaforma di lancio di Taiyuan, nella provincia settentrionale di Shanxi, ed in pochi minuti tutti i satelliti sono entrati in orbita come previsto. Il primo satellite, lo Ziyuan-III, fa parte di una serie di satelliti stereoscopici sviluppati in Cina per attività di mappatura e sarà utilizzato dal ministero cinese delle Risorse naturali. Il secondo, chiamato Ziyuan-3 o Lobster Eye, lavorerà grazie al suo rilevatore di raggi X in ricerche cosmologiche insieme a due altri satelliti della stessa serie ed al Gaofeng-7, precedentemente lanciato in orbita, mentre il terzo entrerà a far parte della rete cinese di satelliti che alimenta l'Internet delle cose. Si è trattato, ha spiegato Casc, del lancio numero 341 per la classe di veicoli Long March. (Cip)