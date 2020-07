Brasile: Bolsonaro negativo a quarto test per il Covid-19

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il presidente del Brasile Jair Bolsonaro è risultato negativo al test per il Covid-19, il quarto effettuato da quando lo ha contratto lo scorso 7 luglio. Lo ha scritto lo stesso capo dello Stato su Twitter, riportando l'esito negativo del tampone e mostrando la scatola di un farmaco, presumibilmente dell'antimalarico idrossiclorochina di cui ha più volte difeso l'efficacia. E aggiungendo "Buongiorno a tutti!". Il presidente non ha precisato quando ha effettuato il test: mercoledì scorso l'esito del terzo tampone era stato positivo. In una nota, l'ufficio stampa della presidenza aveva allora evidenziato che lo stato di salute del presidente rimaneva "in buona evoluzione". Dopo essere risultato positivo per la prima volta lo scorso 7 luglio, Bolsonaro è isolato presso la sua residenza del Palacio da Alvorada, partecipando a incontri e cerimonie solo in videoconferenza. Nonostante la raccomandazione di totale isolamento, il presidente è stato però visto più volte camminare intorno al Palacio da Alvorada, accompagnato dalle guardie del corpo e da alcuni suoi collaboratori, e ripreso in più occasioni senza mascherina. (segue) (Res)