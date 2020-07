Brasile: Bolsonaro negativo a quarto test per il Covid-19 (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Bolsonaro aveva denunciato la positività al nuovo coronavirus in un primo test, il 7 luglio, e il secondo, il 14. In entrambi i casi il capo dello stato aveva assicurato di sentirsi sostanzialmente bene, anche grazie all'uso della clorochina, il farmaco antimalarico cui alcuni esperti, contro il grosso della comunità scientifica internazionale, attribuiscono un potenziale di cura per la malattia del nuovo coronavirus. "Consiglio di andare dal proprio medico e parlargli. Nel mio caso un medico militare mi ha raccomandato idrossiclorochina e ha funzionato. Sto bene, grazie a Dio", ha detto durante una trasmissione sui social media. Si tratta, ha ribadito più volte Bolsonaro, di una malattia da cui devono guardarsi gli anziani e le persone con malattie pregresse, ma che nel resto della popolazione non autorizza atteggiamenti di "panico". (segue) (Res)