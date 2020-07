Migranti: Meloni, inizio sgombero baraccopoli abusiva Cassibile è vittoria Fd'I

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La presidente di Fratelli d'Italia, Giorgia Meloni, rivendica la "vittoria di Fratelli d'Italia" in meirto all'avvio dello "sgombero della storica baraccopoli abusiva di Cassibile Fontane Bianche, frazione di Siracusa, nella quale vivevano centinaia di immigrati clandestini e non. Dopo anni di degrado e illegalità - prosegue Meloni su Facebook - finalmente le istituzioni si sono decise ad intervenire e a dare ai risposte ai cittadini, alle associazioni e ai movimenti del territorio, che insieme a noi si sono battuti per chiedere sicurezza e decoro e che per questo sono stati spesso accusati ingiustamente di razzismo. Fratelli d'Italia - ricorda infine - ha portato questo caso in Parlamento e continuerà a tenere alta l'attenzione per sancire un principio semplice: stop zone franche".(Rin)