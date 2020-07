Regno Unito-Giappone: ministro Esteri di Tokyo in visita a Londra a inizio agosto

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il ministro degli Esteri giapponese Toshimitsu Motegi sarà nel Regno Unito ai primi di agosto per la sua prima visita all'estero dallo scoppio della pandemia di coronavirus. Lo riporta l'emittente giapponese “Nhk”, secondo cui al centro della missione ci saranno i colloqui con le autorità britanniche in vista della firma di un accordo commerciale bilaterale entro il 31 dicembre, quando scadrà il periodo di transizione per l’uscita del Regno Unito dall’Ue e di conseguenza gli accordi fra Londra e i paesi terzi cesseranno di esistere. Il focus della missione di Motegi riguarderà in particolare la questione delle tariffe sulle automobili, un elemento chiave delle esportazioni del Giappone nel Regno Unito, mentre un'altra questione importante oggetto delle trattative riguarda le importazioni agricole dal Regno Unit. All'ordine del giorno ci sarà anche la risposta all’emergenza coronavirus. Motegi ha effettuato la sua ultima visita all'estero nel febbraio scorso, quando ha visitato la Germania. (Git)