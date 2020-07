Camera: lunedì audizioni Istat, Cnel e Corte dei conti su scostamento bilancio

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Lunedì 27 luglio, le commissioni riunite V C. e 5ª S. della Camera, presso la sala del Mappamondo per i deputati e presso l'Aula della 10a commissione del Senato per i senatori, nell'ambito dell'attività conoscitiva preliminare all'esame del Programma nazionale di riforma per l'anno 2020, di cui alla III sezione del Documento di economia e finanza 2020, e della Relazione al Parlamento predisposta ai sensi dell'articolo 6, comma 5, della legge n. 243 del 2012, ai sensi dell'articolo 118-bis, comma 3, del Regolamento della Camera e dell'articolo 125-bis, comma 3, del Regolamento del Senato, svolgono le audizioni di rappresentanti: ore 17 dell'Istat; ore 18 del Cnel e alle ore 19 della Corte dei conti. L'appuntamento - riferisce una nota dell'ufficio stampa di Montecitorio - viene trasmesso in diretta webtv. (Com)