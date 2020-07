Libia: forze Haftar denunciano, siriani girano con divise polizia a Tripoli

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Una fonte militare delle forze del generale Khalifa Haftar ha denunciato la presenza per le strade di Tripoli di combattenti siriani con indosso divise della polizia. Secondo quanto riferisce questa fonte, ripresa dall'emittente televisiva "al Arabiya", questi combattenti siriani, giunti in Libia tramite la Turchia, si occuperebbero della sicurezza locale dopo aver ricevuto un addestramento da parte del ministero dell'Interno libico. Secondo l'ufficiale di Bengasi, Khaled Mahjoub, i combattenti siriani sarebbero stati addestrati nella base di al Takbali ed ora affiancherebbero la polizia libica con indosso le divise della sicurezza locale. L'emittente parla di video diffusi in rete che riprendono questi combattenti siriani operare per le strade della capitale libica. (Lit)