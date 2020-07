Fs: Ad Battisti incontra giovani talentuosi del Gruppo a "Le persone e il fare"

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'amministratore delegato di Fs italiane, Gianfranco Battisti, ha incontrato giovani dipendenti, appartenenti a diverse famiglie professionali, in rappresentanza di tutte le società del Gruppo per valorizzare e incentivare percorsi di sviluppo sostenibile. Lo riferisce una nota di Fs. Di questi, circa la metà sono donne, perché la diversity & inclusion è tra i principi cardine di Fs italiane. Proprio Gianfranco Battisti è ambasciatore europeo per la diversità, nominato dalla Commissaria europea ai Trasporti Violeta Bulc. "Sostenibilità, innovazione e digitalizzazione a supporto delle infrastrutture nel nostro Paese e anche all'estero. E' la base per i prossimi anni su cui stiamo costruendo, insieme ai nostri giovani, il nuovo modello di business secondo il paradigma di share value di Gruppo intendendo per esso la creazione e la redistribuzione di valore nel lungo termine" ha detto Gianfranco Battisti. "Negli ultimi due anni Fs italiane ha raggiunto i migliori risultati della sua storia. Abbiamo generato valore condiviso per 10,4 miliardi di euro nel nostro Paese. Vogliamo creare le condizioni di sviluppo e accessibilità laddove c'è più bisogno". (segue) (Com)