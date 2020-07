Fs: Ad Battisti incontra giovani talentuosi del Gruppo a "Le persone e il fare" (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Durante l'incontro, nell'auditorium della sede storica del gruppo Fs di villa Patrizi a Roma, ognuno ha proposto una parola chiave per progettare il futuro dell'azienda. Un vero e proprio dialogo interattivo e costruttivo. I ragazzi hanno individuato delle key words che, una volta proiettate su un video wall, hanno dato vita a un cloud che delinea la vision di sviluppo green del Gruppo in una sorta di patto condiviso tra giovani e management. Innovazione, Integrazione, Sostenibilità, made in Italy, Continuous auditing, lavoro di squadra, osmosi delle idee e Integrated & sharing mobility ovvero le nuove scelte di governance aziendale, secondo il principio di trasparenza e in linea con i 17 Sustainable development goals dell'Agenda 2030 delle Nazioni Unite a cui il gruppo Fs aderisce. Come ha ricordato Battisti. Partendo dalle persone, dalle donne, dalla ricchezza di esperienze e valori diversi, e dai giovani, i veri motori del cambiamento, per innovare il modello di business e costruire il Paese del futuro. (segue) (Com)