Fs: Ad Battisti incontra giovani talentuosi del Gruppo a "Le persone e il fare" (3)

- L'incontro, dal titolo "Le persone e il fare", è stato l'occasione per presentare railpost.it, un nuovo blog di racconti, esperienze, progetti con un cambiamento sostanziale: dallo story telling, che punta semplicemente ad attrarre e a vendere, allo story doing che vede protagonista chi fa, proponendolo come narratore del suo stesso fare. Ascolto, interlocuzione e condivisione di obiettivi sono alla base dell'approccio che il gruppo Fs italiane adotta, parlando ai giovani talentuosi, di discontinuità, approccio sistemico e pensiero laterale ma soprattutto di passione, mirato alla formazione di una nuova generazione di green manager del futuro. (Com)