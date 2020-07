Coronavirus, Mattarella agli italiani all'estero: "Grazie per la vostra solidarietà"

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il presidente della Repubblica Sergio Mattarella ha rivolto "un pensiero, pieno di affetto, a tutti gli italiani residenti all’estero". In un videomessaggio trasmesso oggi dal programma "L’Italia con Voi" di Rai Italia, il capo dello Stato ha aggiunto: "So con quanta partecipazione avete seguito le sofferenze vissute, nel nostro Paese, per il coronavirus. Lo avete fatto da lontano, per la distanza fisica che ci separa; eppure del tutto vicini nella coscienza che ci unisce. Una conferma, se ve ne fosse stato bisogno, del sentimento intenso che raccoglie le comunità italiane e di origine italiana diffuse nel mondo. Un sentimento di unità e di solidarietà per il quale - ha detto Mattarella - vi esprimo riconoscenza"."Questi mesi di pandemia, per molti dei connazionali all’estero, hanno aggiunto alla preoccupazione per la salute il disagio e il rammarico di non poter raggiungere i propri cari in Italia, anche a seguito delle restrizioni nei collegamenti aerei", ha rimarcato il presidente della Repubblica. E sul tema della "lontananza" che "pesa, sulle nostre comunità all’estero e tutte le istituzioni della Repubblica" ha ricordato che "per la sua parte la rete consolare e delle ambasciate è volta a rafforzare l’attenzione e ad ascoltare e corrispondere alle loro esigenze".Il capo dello Stato ha quindi affermato che la collaborazione e il coordinamento, della comunità internazionale "nel contrastare, il virus - un avversario comune e ancora largamente sconosciuto - sta riconducendo, gradualmente, alla normalità anche dei collegamenti e alle conseguenti aperture". E ha ribadito come "soltanto la conoscenza condivisa e una efficace azione corale a difesa della salute da parte di tutti i Paesi può permettere di sconfiggere la malattia". (Rin)