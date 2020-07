Caso camici: Fontana indagato per frode nelle pubbliche forniture (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- (segue) Secondo l'ipotesi dei pm - da quanto si è saputo - con il bonifico da 250mila euro alla "Dama spa", effettuato tramite l'"Unione fiduciaria spa", che amministra il suo "mandato fiduciario misto", Fontana avrebbe cercato di compensare "Dama spa", società in cui la moglie detiene il 10 per cento delle quote, del mancato profitto o quantomeno dei costi di produzione sostenuti dall'azienda venuti meno a causa della trasformazione dell'ordine d'acquisto dei 75 mila camici e 7 mila sanitari in donazione benefica. A far scattare l'allert è stata la società milanese in quanto il bonifico redatto dal governatore lombardo in base alla normativa antiriciclaggio era privo di causale e riguardava una prestazione fatta da un soggetto "sensibile" per via del suo incarico politico.(Rem)