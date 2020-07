Governo: Bordo (Pd), bene Zingaretti, con fondi Ue Italia può ripartire ma fare presto

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il vicecapogruppo del Pd alla Camera, Michele Bordo, rimarca che "grazie ai 209 miliardi dell’Unione europea l’Italia può finalmente ripartire" e in una nota avverte: "Ma bisogna fare presto. Come ha proposto il segretario Zingaretti è necessario sburocratizzare e investire sulle infrastrutture, la digitalizzazione, la scuola, l’economia verde, i giovani, il lavoro. Solo così l’Italia potrà guardare al futuro con serenità e fiducia". (Com)