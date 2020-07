Milano: ieri sera Polizia controlla 148 persone in zona Sempione, due indagati per spaccio

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Ieri sera, nel corso del servizio di controllo del territorio predisposto dalla Questura di Milano, la Polizia di Stato ha controllato 148 persone in zona Sempione e Arco della Pace. Durante la serata, nella quale sono stati effettuati 4 posti di controllo dagli agenti del Reparto Prevenzione Crimine Lombardia e controlli presso la fermata MM1 Cadorna da parte delle pattuglie della Polmetro, due cittadini sono stati accompagnati in Questura per il fotosegnalamento in quanto sprovvisti di documenti di identità, due uomini sono stati indagati per spaccio di sostanza stupefacente e cinque uomini sono stati segnalati alla Prefettura quali consumatori. In totale, i poliziotti del Commissariato Sempione e dell'Ufficio Prevenzione Generale hanno sequestrato 19 grammi di marijuana e 21 di hashish. La Polizia ha, inoltre, controllato 3 esercizi commerciali ed elevato 3 sanzioni amministrative per un totale di 1.100 euro.(Com)