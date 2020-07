Piacenza: Di Maio, a Carabinieri accuse pesantissime, da Guerini e Nistri reazioni esemplari

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Le accuse nei confronti dei carabinieri arrestati a Piacenza "sono pesantissime". Lo osserva su Facebook il ministro per gli Affari esteri e la Cooperazione internazionale Luigi Di Maio. "La notizia ha fortemente colpito l’opinione pubblica e non poteva essere altrimenti. Ma la dura reazione del ministro Guerini e anche quella del comandante generale Nistri sono state esemplari. Chi sbaglia, macchiandosi di reati peraltro così gravi, deve pagare", commenta il titolare della Farnesina. "Ed è soprattutto in questi momenti che bisogna difendere l’Arma da chi ne infanga il nome e la storia. I nostri uomini e donne in uniforme, ogni giorno, in Italia e all’estero, rischiano la propria vita per la nostra sicurezza, in condizioni spesso anche difficili e complesse. Ed io li ringrazio. Li ammiro. Oggi più che mai. A tutta l’Arma dei Carabinieri va il mio abbraccio e la mia profonda vicinanza. A testa alta, con onore, come sempre", conclude Di Maio. (Rin)