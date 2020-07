Milano: tentano di rubare cellulare a una donna sui Navigli, due arresti

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La scorsa notte, gli agenti del Commissariato Porta Ticinese sono intervenuti in zona navigli per la rapina di un cellulare da parte di due uomini ai danni di una donna. I due hanno rubato il cellulare ad una cittadina italiana di 34 anni e per scappare l'hanno minacciata con dei cocci di bottiglia. Con l'aiuto di alcuni passanti, la vittima è riuscita a trattenere i due rapinatori che le avevano chiesto del denaro per restituire il cellulare. La donna è riuscita ad afferrare il telefono e a riprenderselo nel momento in cui sono arrivati i poliziotti. I due, un cittadino algerino di 37 anni e un cittadino marocchino di 36 anni alla vista della Polizia sono scappati, ma sono stati fermati in via Arena e arrestati per rapina impropria. (Com)