Roma: chiusi quattro locali tra Ponte Milvio e Trastevere, alcol oltre orario consentito

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Nella notte gli agenti della divisione polizia amministrativa e sociale, diretti da Angela Cannavale, hanno sviluppato una serie di controlli a tappeto nelle zone della movida romana per verificare il rispetto della normativa anti Covid-19. Quattro locali, di cui uno a Ponte Milvio e tre a Trastevere, sono stati chiusi. I poliziotti si sono infiltrati tra i giovani, sanzionando anche molti di loro per il mancato rispetto del distanziamento sociale e il consumo di alcol su strada. A Ponte Milvio il locale è stato multato e chiuso per due giorni a causa del mancato rispetto dei protocolli Covid-19: i dipendenti, infatti, non indossavano la mascherina e c'era un forte assembramento di persone, sia all'interno che all'esterno del bar di ridotte dimensioni. Il gestore, per poter vendere più bevande alcoliche, consentiva che le persone anziché consumarle all'interno del bar o nelle sue pertinenze, le portassero in strada anche dopo le 23, nonostante il divieto previsto dal regolamento di polizia urbana. A Trastevere i poliziotti in borghese, oltre ad aver svolto una bonifica di Ponte Sisto e Piazza Trilussa, sanzionando i giovani assembrati o che consumavano alcolici per strada, sono risaliti ai tre esercizi che vendevano alcolici oltre le 23: si tratta di un piccolo negozio alimentari gestito da un bengalese, di un esercizio etnico e di un ristorante. Tutti e tre i locali somministravano birre e spritz ben oltre le tre del mattino. I tre locali dovranno rimanere chiusi rispettivamente per uno, due e cinque giorni, a seconda delle irregolarità riscontrate. (Rer)