- "Stiamo spingendo per la digitalizzazione dei pagamenti tramite una piattaforma che si chiama PagoPa" per "semplificare molto la vita per la Pubblica amministrazione e rendere più semplice la vita al cittadino". Lo ha detto il ministro per l'Innovazione tecnologica e la Digitalizzazione Paola Pisano nel corso nell'evento M5s online "Villaggio Rousseau - Le Olimpiadi delle Idee". (Rin)