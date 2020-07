Coronavirus: Lucchini (Intesa Sanpaolo), serve piano economico e sociale per i prossimi 10 anni

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Di fronte alla crisi innescata dalla pandemia di Covid-19, oltre ad avere una visione è necessario aggiungere una adeguata programmazione economica e sociale per i prossimi 10 anni. Lo ha dichiarato Stefano Lucchini, Chief Institutional Affairs and External Communication Officer di Intesa Sanpaolo, intervenendo al seminario online “L'Italia che verrà – Il manifesto di Assisi contro la crisi”, che chiude oggi i lavori del Festival della soft economy e seminario estivo 2020 della Fondazione Symbola. Di fronte all’emergenza sanitaria, ha ricordato Lucchini, “Intesa Sanpaolo ha messo a disposizione 100 milioni di euro in donazioni alla Protezione civile, vale a dire il più grande intervento a livello mondiale per un singolo soggetto privato. Per quanto riguarda l’emergenza economica, abbiamo messo a disposizione diverse decine di miliardi, mentre l’emergenza sociale è l’altro grande tema su cui ci dovremo concentrare”, ha detto Lucchini, ricordando poi che tra il 2018 e il 2020 il gruppo Intesa Sanpaolo ha distribuito 9,3 milioni di pasti, 140 mila farmaci, oltre 107 mila indumenti e assicurato 533 mila posti letto. “Si tratta di numeri significativi resi possibili grazie alla collaborazione con le maggiori organizzazioni no profit del paese, i clienti, la pubblica amministrazione e con l’azione capillare in tutto il territorio”, ha aggiunto.(Res)