Iraq: trovato drone bomba in un edificio di Baghdad

- Le forze di sicurezza irachene hanno rinvenuto un drone bomba sul tetto di un edificio della zona di al Jadhiriya di Baghdad. Secondo quanto ha reso noto l'ufficio stampa della polizia irachena, la scoperta è stata effettuata dai servizi di intelligence locali e dagli investigatori del ministero dell'Interno i quali hanno scoperto la presenza di un drone con a bordo due missili di due chili nascosto in un edificio. Il drone è finito sotto sequestro dopo che i due missili sono stati disinnescati e sono in corso indagini per risalire a chi appartiene il velivolo.(Res)