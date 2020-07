Belgio: coronavirus, vietati i viaggi non essenziali verso le province spagnole di Lleida e Huesca

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il governo del Belgio ha vietato i viaggi non essenziali verso le province spagnole di Lleida (Catalogna) e Huesca (Aragona) e coloro che arrivano dal paese dovranno sottoporsi a una quarantena di 14 giorni e a test obbligatori per il coronavirus. È quanto emerge dalle ultime raccomandazioni di viaggio pubblicate oggi dal ministero degli Affari esteri belga. Allo stesso modo, si legge nel documento, la vigilanza dovrà essere aumentata per i cittadini che intendono recarsi in Aragona, Catalogna, Paesi Baschi, Navarra, La Rioja ed Estremadura, sebbene non sia vietato viaggiare in queste aree. Per coloro che entrano in territorio belga da queste sei regioni è invece consigliato di sottoporsi a quarantena e di effettuare test, sebbene in questo caso non sia obbligatorio. Le province di Lleida e Huesca figurano nell'elenco delle zone rosse o ad alto rischio, mentre le altre sei regioni sono tra le zone arancioni, secondo il sistema sviluppato dalle autorità belghe per emettere le loro raccomandazioni di viaggio. L'elenco delle zone rosse comprende anche diverse aree del Portogallo (Lisbona, Amadora, Odivelas, Sintra, Loures) e del Regno Unito (Leicester).(Beb)