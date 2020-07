Pa: Dadone, lavoro sia orientato a risultato, smart working giova anche ad ambiente

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il ministro per la Pubblica amministrazione Fabiana Dadone ritiene che cambierà la natura del lavoro. Occorre superare il "feticcio della politica" dello stare fisicamente alla scrivania, ha detto Dadone nel corso dell'evento M5s online "Villaggio Rousseau - Le Olimpiadi delle Idee". L'ottica della Pubblica amministrazione "deve essere improntata su quella del risultato del lavoro". Al ministro "piacerebbe fare un salto chiedere ai dirigenti responsabili di "individuare obiettivi anche di breve termine orientati al risultato", ha aggiunto per poi osservare che con lo smart working ci sono stati "enormi risparmi anche sul fronte ambientale, pensiamo a Roma e allo svuotamento del traffico". Per Dadone "si possono fare progetti sugli spazi di co-working" riducendo così anche i "costi degli affitti". (Rin)