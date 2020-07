Pa: Dadone, contrattazione per rinnovi contratti ripartirà

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La fase della contrattazione per i rinnovi contrattuali "ripartirà". Lo ha assicurato il ministro per la Pubblica amministrazione Fabiana Dadone. Nel corso dell'evento M5s online "Villaggio Rousseau - Le Olimpiadi delle Idee". Il ministro ha poi riconosciuto che "il personale pubblico nella fase della pandemia ha avuto una sicurezza diversa rispetto ai dipendenti privati". Nella "passata manovra" di Bilancio è statto fatto uno "sforzo notevole per rinnovare i contratti dipendenti pubblici", ha spiegato per poi annunciare che in generale,vorrebbe si arrivasse "ad un rinnovo fisiologico di 3 anni". (Rin)