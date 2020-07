Milano: presunto omicida escort-trans non risponde neanche a gip

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Anche davanti al gip di Milano Roberto Crepaldi, Cristian Losso, l'impiegato di banca fermato dai Carabinieri per l'omicidio di Manuela, escort-transessuale brasiliana uccisa con oltre 50 coltellate lunedì scorso nel suo appartamento in via Plana, ha scelto di avvalersi della facoltà di non rispondere. È quanto si apprende al termine dell'udienza di convalida che si è celebrata questa mattina a San Vittore. Il 42enne cliente di lunga data della vittima, era rimasto in silenzio anche durante l'interrogatorio con il pm Isidoro Palma, svolto nella notte tra giovedì e venerdì dopo l'esecuzione fermo di indiziato di delitto per omicidio e strage. È attesa per il pomeriggio la decisione del gip che dovrà esprimersi sulla convalida del provvedimento e se disporre o meno la custodia cautelare in carcere, come richiesto dalla Procura. (Rem)