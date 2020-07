Pa: Dadone, non è madre di tutti i mali, narrazione sbagliata su dipendente pubblico

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- E' stata fatta una "narrazione sbagliata del dipendente pubblico" e si "continua a descrivere Pa italiana come la madre di tutti i mali" tanto che rinunciano dall'estero ad investire nel nostro Paese. Lo ha osservato il ministro per la Pubblica amministrazione Fabiana Dadone nel corso dell'evento online M5s "Villaggio Rousseau - Le Olimpiadi delle Idee". Dadone ha poi rimarcato come non si possa non tener conto della stragrande maggioranza dei dipendenti pubblici che non sono furbetti del cartellino. (Rin)