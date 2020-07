Ue: Michel, accordo europeo su fondo ripresa è una "rivoluzione copernicana"

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'accordo sul Fondo per la ripresa e il Quadro finanziario pluriennale ha rappresentato una "rivoluzione copernicana del progetto europeo" con la mobilitazione di molti soldi per il futuro con l'impegno "di emetterli e restituirli insieme, per fare insieme le riforme". Lo ha affermato il presidente del Consiglio europeo, Charles Michel, in un' intervista al quotidiano spagnolo "El Mundo", aggiungendo che l'Europa ha "rinnovato i voti matrimoniali per i prossimi 30 anni" e si è impegnata "per lo stesso destino". Michel ha ammesso che ci sono stati dei tagli rispetto alla proposta della Commissione, ma ha evidenziato che i fondi sono quadruplicati in settori come la sanità, che non ha competenza comunitaria, il programma Erasmus per gli studenti universitari ed il digitale. Sul clima il presidente del Consiglio Ue si è detto molto "orgoglioso" del fatto che in pochi mesi il Consiglio europeo abbia compiuto "un salto di qualità". Se lo scorso febbraio erano stati posti a bilancio 7,5 miliardi di euro, con l'ultimo accordo questa importante voce è, infatti, aumentata a 17,5 miliardi. (segue) (Spm)