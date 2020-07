Ue: Michel, accordo europeo su fondo ripresa è una "rivoluzione copernicana" (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Michel ha poi evidenziato che, a dispetto di ciò che poteva apparire dall'esterno sulle difficoltà di raggiungere gli accordi sul Recovery Fund ed il Quadro finanziario pluriennale, tutti i paesi "sono riusciti a concentrarsi sulla questione della ripresa e sulle conseguenze economiche molto rapidamente". Il presidente del Consiglio Ue ha quindi difeso il primo ministro olandese, Mark Rutte, sottolineando che il nodo più difficile nelle trattative è che il punto di partenza per alcuni paesi era l'azzeramento dei trasferimenti "e l'unico modo per convincerli è stato quello di attuare le riforme nazionali" in quanto "la solidarietà funziona in due direzioni". In merito alla maggiore vigilanza sull'erogazione dei fondi ed al diritto di veto Michel ha affermato che nel Consiglio ci sono "strumenti e risorse per risolvere i problemi, se necessario", mentre sul possibile diritto di veto ha risposto che lo scorso fine settimana "i Trattati dell'Ue non sono stati cambiati". (segue) (Spm)