Ue: Michel, accordo europeo su fondo ripresa è una "rivoluzione copernicana" (3)

- Proprio il criterio dell'unanimità ed il diritto di veto hanno aperto negli ultimi giorni un dibattito sulla possibilità di riformare i Trattati per rendere il processo decisionale in senso a Bruxelles meno complesso e macchinoso. Secondo Michel, se c'è unanimità "tutti i punti di vista sono presi in considerazione" e si tratta, pertanto, di una "garanzia" in quanto "tutti i paesi hanno la capacità di influenzare la decisione finale e questo non è solo uno svantaggio, perché possono sentire che le decisioni sono loro". Michel ha poi concluso che considerando le difficili sfide che l'Europa si troverà ad affrontare nei prossimi anni "aprire il dibattito sulla riforma dei Trattati per cambiare troppo presto il sistema di funzionamento potrebbe essere controproducente". (Spm)