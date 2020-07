Ue: Fassina (Leu), Recovery fund "svolta" che consolida impianto neoliberista, no Mes, ma Bce

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il risultato del Consiglio europeo, qualificato come "storico", "è stata una svolta, ma per consolidare quest’Unione europea con le sue gerarchie produttive, sociali e territoriali. Non sono state gettate le fondamenta per un’altra Ue". Lo rimarca Stefano Fassina deputato di Liberi e uguali in un passaggio della sua analisi sull’esito dell’ultimo Consiglio europeo, pubblicata du "Huffington Post". "L’interpretazione lungimirante dell’interesse nazionale di ciascuno ha prevalso, per fortuna, ma non sono in discussione i pilastri ordoliberisti dei Trattati: l’Ue e l’eurozona continuano a essere fondate sulla stabilità dei prezzi e sulla concorrenza, non sul lavoro. Forse, andrebbe preso atto dei dati di realtà. Rimanere prigionieri delle illusioni, del sogno di Ventotene, può essere consolatorio, ma è molto pericoloso. L’ingresso nel Mes aggraverebbe la presa di un quadro di regole soffocante. È, invece, urgente un potenziamento degli interventi della Bce" conclude il post di Fassina. (Rin)