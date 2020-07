Somalia: parlamento approva mozione di sfiducia al premier Khaire

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il parlamento della Somalia ha sfiduciato il primo ministro Hassan Ali Khaire. Lo riporta l’agenzia di stampa “Sonna” che cita il presidente del parlamento, Mohamed Mursal Sheikh Abdirahman. La mozione di sfiducia è stata approvata con 170 voti a favore e 8 contrari. La sfiducia a Khaire giunge nel mezzo dello stallo politico che vede contrapposti il governo federale e gli Stati regionali in vista delle elezioni generali in programma tra la fine del 2020 e l’inizio del 2021. A determinare lo stallo c’è soprattutto la controversa legge elettorale, approvata a dicembre dal parlamento somalo e promulgata dal presidente Abdullahi Mohamed “Farmajo” nel febbraio scorso ma che vede la netta opposizione degli Stati regionali che accusano il capo dello Stato di voler estendere il suo mandato. La legge, che consente a ogni cittadino di scegliere direttamente chi votare – contrariamente al sistema precedentemente in vigore dov’erano gli anziani dei clan a scegliere – ha l’obiettivo di superare la cosiddetta formula 4.5 che spartisce equamente il numero di seggi in parlamento tra i quattro principali clan del paese, riservando una quinta quota ai clan minori. (segue) (Res)