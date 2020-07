Fase 3: Fornaro (Leu), investimenti in Sanità priorità assoluta

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Investire nella sanità pubblica "mettendo la parola fine ai tagli è una priorità assoluta per l'Italia". Lo afferma in una nota il capogruppo di Liberi e uguali alla Camera, Federico Fornaro. "I fondi in arrivo dall'Europa devono servire per ammodernare i nostri ospedali e creare una rete efficiente ed efficace di medicina territoriale - spiega -. Il nostro sistema sanitario ha retto con grandi sacrifici, in primo luogo degli operatori a tutti i livelli, l'impatto dell'epidemia del Covid 19. Adesso però bisogna dare una risposta tempestiva in termini di investimenti e di risorse umane per far compiere un salto di qualità alla nostra sanità pubblica, grande bene comune degli italiani".(Com)