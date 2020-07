Fase 3: Abi, domande a Fondo garanzia cresciute a circa 900 mila, 59,5 miliardi

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'Associazione bancaria italiana (Abi) segnala in una nota che a ieri, 24 luglio, le domande pervenute dalle banche al Fondo di garanzia sono cresciute a 900 mila circa (899.818), per 59,5 miliardi di finanziamenti richiesti (oltre un miliardo in più rispetto al giorno precedente). Per le operazioni fino a 30 mila Euro le domande pervenute sono cresciute a 771 mila, per 15,3 miliardi di euro di finanziamenti richiesti. (Com)