Brasile: fake news, chiusi 28 account Twitter e Facebook di sostenitori di Bolsonaro

- Twitter e Facebook hanno chiuso rispettivamente 16 e 12 account di utenti sostenitori del presidente brasiliano Jair Bolsonaro, in osservanza di una sentenza della Corte suprema del paese latinoamericano. I titolari degli account, riferisce la stampa brasiliana, sono stati ritenuti colpevoli dal giudice Alexandre de Moraes di diffondere fake news e aver minacciato sui social alcuni membri della Corte. Fra questi ci sono politici di alto livello quali l'ex membro del Congresso e presidente del partito conservatore Ptb, oltre agli imprenditori Luciano Hang, Edgar Corona e Oscar Fakhoury e l'attivista Sara Giromini, conosciuta come Sarah Winter. De Moraes ha sostenuto che la sentenza è stata emessa allo scopo di impedire un "possibile uso criminale" degli account sui due social media. Nell'annunciare la chiusura degli account, Facebook ha precisato che il gruppo "rispetta la magistratura e le sentenze valide", così come Twitter ha dichiarato di aver agito "rigorosamente per ottemperare ad un ordine legale". (Brb)