Lombardia: Legambiente su nuovo depuratore del Garda, urgente tornare a un progetto unitario per la tutela del lago

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il lago di Garda "costituisce un patrimonio idrico, economico e ambientale fondamentale non solo per la Lombardia o il Veneto, ma a livello italiano ed europeo, un patrimonio già oggi gravato sia dagli effetti dei cambiamenti climatici, sia dalle numerose pressioni antropiche che insistono su di esso – dal turismo di massa agli episodi di inquinamento ai prelievi idrici per scopi industriali e agricoli". Lo dichiara in una nota Legambiente che sostiene "la necessità di una valutazione unitaria e la condivisione di tutti i piani e i progetti che possono avere ricadute a livello ecosistemico e/o di area vasta", tra cui ad esempio il rifacimento del collettore fognario. “Legambiente con i suoi circoli sul territorio da anni lavora per ottenere una progettualità unitaria e si è da tempo esposta in prima fila a sostegno della necessità di un nuovo sistema di depurazione, dichiarandosi disponibile a discutere e lavorare per ricercare le migliori soluzioni atte a garantire non solo le migliori tecnologie disponibili, ma anche per promuovere sul territorio la partecipazione e la condivisione di un progetto di tale portata” dichiarano Chiara Martinelli, presidente del Circolo di Verona e Cristina Milani del Circolo per il Garda di Sirmione. Il nuovo impianto di collettamento è, infatti "una grande occasione per promuovere un nuovo corso e una nuova vita al lago di Garda, con proposte e impegni che coinvolgano tutti i livelli istituzionali" prosegue l'associazione ambientalista nella nota. (segue) (Com)