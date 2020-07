Lombardia: Legambiente su nuovo depuratore del Garda, urgente tornare a un progetto unitario per la tutela del lago (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Tra le altre proposte dell'associazione quella di valutare tecnicamente l’opportunità di utilizzare il solo impianto di depurazione di Peschiera del Garda per soddisfare le esigenze di depurazione delle acque reflue veronesi e bresciane, iniziando a praticare la separazione delle acque bianche e nere nei comuni serviti dall’impianto di collettamento, oltre a coinvolgere nel processo elaborativo anche la regione Trentino Alto Adige, dato che parte del bacino lacustre ricade nella Provincia di Trento. Per Legambiente è necessario anche proporre studi e approfondimenti anche sullo "stato di salute dei corsi d’acqua che scendono a lago" e istituire un Osservatorio Interregionale per il Garda, oltre a aprire un tavolo sulle criticità e i bisogni del lago nel suo complesso. “È quindi necessario, proprio per il valore ambientale, paesaggistico, storico, culturale ed economico che il lago di Garda riveste, che si giunga al più presto a un nuovo progetto di collettamento e depurazione in grado di risolvere le criticità attuali e che sia invece concepito con il massimo rigore e la massima coerenza avendo come principio cardine la tutela del bacino del Garda e i suoi ambienti” dichiarano Barbara Meggetto, Presidente di Legambiente Lombardia e Luigi Lazzaro, Presidente di Legambiente Veneto. (Com)