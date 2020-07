Ue: Sassoli, la crisi ha messo in luce l’importanza dei paesi del sud Europa

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La crisi innescata dalla pandemia di Covid-19 sta mettendo in luce l’importanza dei paesi dell’Europa del sud. Lo ha dichiarato il presidente del Parlamento europeo, David Sassoli, intervenendo al seminario online “L'Italia che verrà – Il manifesto di Assisi contro la crisi”, che chiude oggi i lavori del Festival della soft economy e seminario estivo 2020 della Fondazione Symbola. “Si è sempre pensato che l’Europa avesse bisogno di un asse centrale molto forte, quello franco-tedesco, tuttavia oggi con la crisi, ma anche con alcuni passaggi precedenti, abbiamo capito che in realtà i paesi del sud Europa sono molto importanti, che l’asse franco-tedesco non è più autosufficiente e ha bisogno di uno sguardo diverso e di responsabilità diverse”, ha detto Sassoli. “Il risultato del Consiglio europeo non sarebbe stato possibile solo con gli sforzi di Francia e Germania, ma è stato reso possibile perché quella forza è stata accompagnata dagli interessi e dalle responsabilità dei paesi del sud. Questa è grande novità perché aumenta le capacità dello sguardo dell’Europa al di fuori dello spazio europeo, per esempio nei confronti di Mediterraneo e Africa, con cui condividiamo destini incrociati”, ha aggiunto il presidente del Parlamento europeo. (Res)