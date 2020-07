Latina: picchiano e minacciano un uomo, 3 denunciati a Gaeta per tentata estorsione

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Tre uomini, un 71enne, un 24enne e un 28enne di Gaeta, in provincia di Latina, sono stati denunciati per tentata estorsione. I tre nel mese di maggio avevano aggredito un 49enne causandogli lesioni alla testa e al volto, dopo averlo minacciato di morte. Lo scopo degli aggressori era rientrare illegalmente in possesso di alcuni beni che un loro parente aveva regalato al 49enne prima di morire. I tre però sono stati rintracciati e denunciati dai carabinieri di Formia. (Rer)